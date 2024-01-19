مجموعة مصر.. الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الـ16 بثلاثية ضد موزمبيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 06:32 مساءً - فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردى أول بطاقات التأهل لدور الستة عشر من البطولة.الرأس الأخضر ضد موزمبيق

افتتح التسجيل للرأس الأخضر بيبى في الدقيقة الثانية والثلاثين من تسديدة قوية سكنت شباك مرمى حارس موزمبيق.

وألغى حكم مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق ركلة جزاء للأفاعى بعد اللجوء إلى تقنية الـ " var".

وأضاف ريان مينديز، الهدف الثانى لصالح منتخب الرأس بالدقيقة 51 من زمن اللقاء.

وأحرز كيفين بينا، الهدف الثالث فى شباك نظيره منتخب موزمبيق بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وجاء تشكيل الرأس الأخضر لمواجهة موزمبيق في أمم إفريقيا كالتالى:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: فيرنانديز - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا- ديروي دوارتي

خط الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - منذر.

بينما جاء تشكيل موزمبيق لمواجهة الرأس الأخضر كالتالى:

حراسة المرمى: إرنان سيلواني.

خط الدفاع: إيدسون ميكسير، إدميلسون دوف، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: دومينجوز ماكانزا، ألفونس أمادي، جويما، برونو لانجا، جيني كاتامو وويتينيس جواو.

الهجوم: ستانلي راتيفو.

كاب فيردي ضد موزمبيق

ودخل الرأس الأخضر المباراة منتشيا بفوزه المهم على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، فيما دخل موزمبيق اللقاء بعد التعادل الإيجابى مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما، وفى حالة فوز الرأس الأخضر اليوم سيتأهل رسميًا للدور الثانى قبل مباراته الأخيرة ضد الفراعنة.

وتقع موزمبيق وكاب فيردي فى المجموعة الثانية التى تضم معهما مصر وغانا.

ترتيب مجموعة مصر

بهذه النتيجة، يحسم منتخب الرأس تأهله لدور الستة عشر بأمم أفريقيا 2023، بعدما جاء متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخبى غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

وكان منتخب مصر حقق تعادلا مثيرا مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.