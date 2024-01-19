بعد تأهل الرأس الأخضر.. ترتيب مجموعة مصر فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 06:32 مساءً - تصدر منتخب الرأس الأخضر، جدول ترتيب المجموعة الثانية من عمر بطولة كأس الأمم الافريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار برصيد 6 نقاط وضمن التأهل الى دور الـ16 بشكل رسمى.

وكان تعادل منتخب مصر أمس مع نظيره الغانى بهدفين لكل منهما فى الجولة الثانية من عمر بطولة كأس الامم الافريقية.

فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردى أول بطاقات التأهل لدور الستة عشر من البطولة.

وحسم منتخب الرأس تأهله لدور الستة عشر بأمم أفريقيا 2023، بعدما جاء متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم فريقي غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بكأس الأمم الافريقية :

1 ) منتخب الرأس الأخضر .. 6 نقاط.

2 ) منتخب مصر .. نقطتين.

3 ) منتخب غانا .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.