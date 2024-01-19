الأهلي أفضل ناد فى الشرق الأوسط من جلوب سوكر 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 06:32 مساءً - حصد النادي الأهلى، جائزة أفضل نادٍ فى الشرق الأوسط، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن عام 2023، الذي يشهد تتويج عدد من عناصر كرة القدم بجوائز الأفضل في كرة القدم.

وتقسم الجائزة إلى 14 فئة مختلفة، بالطبع أبرزها فئة اللاعب الأفضل في العالم، حيث يتنافس مجموعة كبيرة، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح ومعه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند وجود بيلينجهام وغيرهم من نجوم كرة القدم.

وينتظر العرب هذا الحفل بشغف، لمعرفة أفضل فريق في الشرق الأوسط التي يتنافس عليها الأهلي المصري والهلال والنصر والاتحاد السعوديين، فضلًا عن جائزة أخرى قيّمة لأفضل لاعب بالمنطقة، وكذلك أفضل نادٍ في العالم.

ينافس النادي الأهلي على 4 جوائز في مسابقة مؤسسة جلوب سوكر، للأفضل في عام 2023 بفضل النجاحات التي حققها النسور الحمر خلال الموسم الحالي.

تصدر الأهلى تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 26.2% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

كما يتصدر الأهلى تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى الشرق الأوسط خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى الشرق الأوسط في عام2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 42.3% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

وتصدر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل مدير فني فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد كولر فى المركز الأول بترتيب أفضل مدير فني فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 27.9% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

وأخيرا ينافس محمد الشناوي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل لاعب فى الشرق الأوسط خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد الشناوي فى المركز الثالث بترتيب لاعب فى الشرق الأوسط بالعام الحالي لحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن، بعدما حصل على 19.3% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن، خلف الثنائي كرستيانو رونالد ورياض محرز.