ضاع عمرنا بنحضره غلط.. ارمي الباذنجان في الميه المغلية عمري ما تخيلت النتيجة من انهارده مش هتعملية غير كده 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الباذنجان من أكثر الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص حيث يمكن إعداده بالعديد من الطرق المختلفة، ولكن يعد مخلل الباذنجان من أشهى أنواع المخللات نظرًا لطعمه اللذيذ والمميز، ولذلك سنقدم إليكم في هذا المقال طريقة عمل مخلل الباذنجان بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات قليلة التكاليف، والحصول على مخلل باذنجان مميز من أول مرة بأقل وقت وجهد.
مكونات عمل مخلل الباذنجان في المنزل
إليكم الأن المكونات التي نحتاج إليها لعمل مخلل الباذنجان داخل المنزل، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة وهذه المكونات موضحه في النقاط التالية:
- الباذنجان.
- الماء المغلي.
- معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون الأصلي.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- عدد٤ ملاعق كبيرة من الملح.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- عدد مناسب من الفلفل الأخضر.
- كوب من الخل الأبيض.
طريقة عمل مخلل الباذنجان في المنزل
بعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها لعمل مخلل الباذنجان داخل المنزل، إليكم طريقة وخطوات تحضير مخلل ذو طعم ومذاق مميز:
- في وعاء مناسب على النار الذي يوجد به الماء المغلي قومي بوضع الباذنجان بعد غسله جيدًا ثم اعلى النار حتى يبدأ في الغليان.
- بعد ذلك أرفعيه سريعًا وقومي بتصفيته من الماء، وفي وعاء أخر قومي بوضع المكونات السابقة من الملح والخل وعصير الليمون والبصل البودر والثوم البودر.
- مع اضافه بعض الفصوص الثوم المهروس قلبي هذه المكونات معا بشكل جيد.
- ثم ابدئي في وضعها داخل الباذنجان وفيهم برطمانا مناسب للتخليل، قومي بوضع كمية مناسبة من الماء البارد.
- ضعي الباذنجان به وقومي بغلق البرطمان جيدًا واتركيه لمدة أسبوع ثم بعد ذلك تناولي مخلل الباذنجان اللذيذ مع الكثير من الأكلات.
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