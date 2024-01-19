نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال الكنترول لرصد درجات الامتحانات بإدارة أكتوبر التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الجمعه، كنترول إدارة أكتوبر التعليمية لرصد نتيجة الامتحانات، فى زيارة مفاجأة لمتابعة سير أعمال الكنترولات بإدارة أكتوبر التعليمية.

وذلك بحضور فاتن مدكور مدير عام الإدارة وأحمد شفيق وكيل الإدارة.

والتقى سلومة خالد شكرى رئيس الكنترول وسها حسين وكيل الكنترول، وتابع أعمال التصحيح وكذلك شيت رصد الدرجات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالدقة فى التصحيح وفى وضع الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب ونوه إلى ضرورة الانتهاء من التصحيح فى الوقت المحدد وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين بأعمال الكنترول على الجهد المبذول وعلى العمل على إنجاز المهام الكنترولية فى أسرع وقت ممكن وطبقا للمواعيد المحددة.

كما تفقد سلومة، أعمال الكنترول بإدارة حدائق أكتوبر، في حضور أسامة نوح مدير عام الإدارة

و أمال على وكيل الإدارة، والتقى وائل علام رئيس الكنترول

ونانسي أمين وكيل الكنترول، وتابع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالشيت وأثنى على الجهد المبذول من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

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