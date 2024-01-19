نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تنفذ برامج للتوعية المائية بالتعاون مع مديرية الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن نشر ثقافة الوعي المائي يستهدف مختلف الفئات العمرية بالمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية مجتمعية لا بد أن يشارك فيها الجميع.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن أطر التعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، شملت تنفيذ برامج للتوعية المائية بالوحدات الصحية بمناطق "نزلة السمان، كفرة نصار، كفر الجبل، كفر غطاطي" وكذا المشاركة بالقافلة الطبية بالوحدة الصحية ببني مجدول.

ولفت المهندس منصور بدوي، إلى تنوع فعاليات الأنشطة، حيث شملت ندوات للتوعية المائية، وتوزيع بروشورات تحمل العديد من الرسائل التوعوية، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة.

وتعزيزًا لبرامج التوعية المائية بمراكز خدمة عملاء الشركة، يواصل فريق التوعية، تنفيذ برامجه للعاملين وكذا جمهور العملاء، بمراكز خدمة عملاء" هضبة الأهرام، منشأة البكاري، الرماية" مستهدفًا إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وكذلك استطلاع راي الجمهور حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، فيما شهد مركز خدمة عملاء العمرانية، توعية العاملين بأهمية اتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية؛ بهدف توفير بيئة عمل آمنة.

ويستهدف فريق التوعية، مواصلة حملاته التوعوية بالوحدات الصحية بمنشأة البكاري وكوم بكار، وبمراكز خدمة عملاء" برطس، كوبري الجامعة، الكيت كات".

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية

برامج للتوعية المائية