ضبط عاطل بالجيزة زاول نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 09:32 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال، ألمحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى قيام شخص (عاطل، لديه سجل جنائي، ويقيم في دائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم) بممارسة نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين. يقوم هذا الشخص بإنتحال صفة مسؤول في إحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية. يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة، ويعدهم بتوظيفهم وأقاربهم في العديد من الجهات الحكومية، وذلك على خلاف الحقيقة. يحصل على مبالغ مالية منهم. ولكي يخدع ضحاياه أكثر، قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث يتواصل مع رواد المواقع الاجتماعية بهذه الصفة المنتحلة.

بعد تقنين الإجراءات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطه في دائرة قسم شرطة الطالبية، حيث كان بحوزته كمية من الكارنيهات المزورة باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة والتي يُنسب صدورها إلى عدة جهات. كما تم العثور على مستندات منسوبة لمنظمات وهمية باسم المتهم وصفاته المنتحلة، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات لذات العيار، وعدد من طلبات التعيين في وظائف حكومية، وخمس هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. وبفحص الهواتف المحمولة فنياً، تبين أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي عند مواجهته، وأكد استخدامه برامج "الفوتوشوب" في إصدار تلك الكارنيهات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.