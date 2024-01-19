السنغال يخطف الكاميرون بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا 2023 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 09:32 مساءً - تأهل منتخب السنغال لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره الكاميرون، بنتيجة 3-1، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، فى كأس أمم أفريقيا 2023، والتى يستضيفها ملعب "شارليس كونان باني"، فى مدينة ياموسوكرو.

السنغال ضد الكاميرون

أحرز إسماعيلا سار، هدف التقدم لصالح منتخب السنغال الأول بالدقيقة 16 من زمن المباراة.

وسجل حبيب ديالو، الهدف الثانى فى شباك منتخب الكاميرون بالدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وأحرز جان شارل كاستيليتو، الهدف الأول لمنتخب الكاميرون، بالدقيقة 83 من زمن اللقاء، فيما اختتم ساديو مانى ثلاثية السنغال فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وجاء تشكيل منتخب السنغال ضد الكاميرون، كالتالى: ميندي، كوليبالي، عبده ديالو، جاكوبس، دياتا، بابا جاى، باب سار، كامارا، إسماعيلا سار، حبيب ديالو، ساديو ماني.

فيما ضم تشكيل منتخب الكاميرون كل من: أونانا، تشاتو، كاستيليتو، كريستوفر ووه، تولو، أوليفيه كيمين، يفان نيو، أنجوسيا؛ نجاماليو، ماجري، نكودو.منتخب السنغال ضد الكاميرون

ويتربع منتخب السنغال، على صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكبير فى الجولة الأولى على نظيره منتخب جامبيا، بثلاثية نظيفة، بينما يمتلك المنتخب الكاميرونى، نقطة واحدة، بعد تعادله مع نظيره منتخب غينيا، بهدف لمثله، ليأتى في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتعد مباراة الليلة، هى الخامسة بين المنتخبين عبر تاريخ كأس أمم أفريقيا، حيث كانت المواجهة الأولى، فى مرحلة مجموعات نسخة عام 1990، وحقق أسود التيرانجا، الفوز بنتيجة 2 – 0، وكانت المواجهة الثانية فى ربع نهائى نسخة 1992، وفاز منتخب الأسود غير المروضة بهدف نظيف.

وكانت المواجهة الثالثة فى نهائى نسخة عام 2002، وحسمها المنتخب الكاميرونى بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 2، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما المواجهة الأخيرة، كانت فى ربع نهائى نسخة عام 2017، وحسمها منتخب الأسود غير المروضة أيضا بركلات الترجيح 5 – 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

ويتفوق المنتخب السنغالى على نظيره الكاميرونى، على مستوى القيمة السوقية، حيث تصل قيمة منتخب أسود التيرانجا إلى 274.40 مليون يورو، فى المقابل الأسود غير المروضة 140.45 مليون يورو.