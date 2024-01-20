نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: في بعض الأحيان يكون اهتمام المرأة بالرجل سلاح ذو حدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي محمد موسى، على مناقشة أحد الموضوعات الأسرية الهامة في برنامجه "خط أحمر" والذي حمل عنوان: "هل الاهتمام الزائد بالزوجة يفسد العلاقة الزوجية؟".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الله عز وجل خلق الرجل والمرأة كل منهم يكمل الآخر، فوجود المحبة بينهم هو أساس الحياة، فالرجل يحتاج إلى اهتمام المرأة ورقتها، والمرأة تحتاج إلى قوة الرجل وحبه لها واهتمامه بها ولكن في بعض الأحيان يكون اهتمام المرأة بالرجل سلاح ذو حدين، وتنقسم الآراء حول إذا كان الاهتمام الزائد يزيد من حب المرأة للرجل أم يفسد العلاقة".

تابع، الأمر مثير للجدل ويسبب الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية والبعض يصفه أنه نعمة ونقمة في نفس الوقت.. وبيختلف حوله الكثير من الناس.. البعض بيشوفه إنه ضروري في العلاقات بين الزوجين وآخرين شايفين إنه من الأسباب الأساسية في تدمير بعض الزيجات".