نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشاري أسري: الإسراف في شراء الهدايا للزوجة يفقد قيمتها ويشعرها بالملل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور سيد طه، المحامي والاستشاري الأسري، إن اهتمام الزوج الزائد بزوجته قد يتحول إلى روتين يومي، وهو ما يهدد استقرار الحياة الزوجية، لأنه من الصعب استمرار الرجل في هذا الأمر بنفس المعدل اليومي للاهتمام.

وأضاف الدكتور سيد طه، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أشكال الاهتمام مختلفة فقد تكون في تقديم هدايا للزوجة في مناسبات محددة ومعينة أو تلبية رغباتها أو غير ذلك، موضحة أن تقديم الهدايا بكثرة وبشكل مستمر سيشعر الزوجة بالملل وتفقد قيمتها.

تابع الاستشاري الأسري، الحياة قائمة على التغيير بمعنى أن الحياة لا يمكن أن تستقيم في سلام دائم، وبالتالي اهتمام الرجل الزائد بالزوجة سيترتب عليه العديد من المشاكل ومن المؤكد أن يفسد العلاقة الزوجية.