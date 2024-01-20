نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر بشمال سيناء: جاهزون لإدخال 500 شاحنة مساعدات لغزة يوميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، على جاهزية كافة أفراد طاقم الهلال الأحمر لإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، ولكن التفتيش الإسرائيلي يعرقل دخولها من خلال بطء إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى رفضهم دخول العديد من الأدوية بداعي عدم مطابقتها للمواصفات.

وأضاف الدكتور خالد زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك 40 دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر قدمت ثلثي حجم المساعدات بواقع 2625 شاحنة تحمل ملايين الأطنان، موضحا أن مصر كانت تدخل 500 شاحنة يوميا قبل بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

تابع رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، مدينة العريش أصبحت قبلة للزوار من المسؤولين في الأمم المتحدة ووزراء خارجية وقادة العالم، لتفقد مخازن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقرر دخولها إلى قطاع غزة.