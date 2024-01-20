نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 400 مليار جنيه | تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد موسى، بزيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 400 مليار جنيه بعد موافقة الجمعية العامة العادية لبنك، ومن المقرر توزيع أسهم مجانية باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى ديسمبر 2022 والبالغ قيمته 175.391 مليون جنيه.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تمويل الزيادة سيتم من خلال جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بقيمة 224.609 مليون جنيه، بحيث يصبح إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع 5 مليارات جنيه في حدود رأس المال المرخص به، وبما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري.

وأشار "موسى" إلى أن بنك قناة السويس حقق صافي أرباح بقيمة 628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 268 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، محققًا نسبة نمو قدرها 134%، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79%، ليصل إلى 1.482 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 826 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

كما ارتفع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173%، ليصل إلى 391 مليون جنية بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 143 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.