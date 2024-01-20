نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي: العالم يقدر ويثمن دور الدبلوماسية المصرية في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن العالم يقدر دور الدبلوماسية المصرية في المنطقة، مصر كانت حاضره في كل الملفات الدولية ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية العمق العربي والإسلامي والإفريقي لمصر، الدوائر الثلاثة للأمن القومي، ونشاط مصر الخارجي يؤكد أن القيادة السياسية تشتبك مع كل الأحداث الإقليمية والدولية لترسيخ مكانتها وإعادة دورها، لافتا إلى أن مصر تعد الدولة الأقدم على وجه الكرة الأرضية وتحركاتها مهمة للغاية لأنها قلب العالم.

تابع، الامتداد الإفريقي لمصر يعد أحد أهم الامتدادات لأمنها القومي، وبالتالي دائما القيادة السياسية تدعم الاستقرار في الدول الإفريقية والعربية لأنها تمثل العمق الاستراتيجي لأمن مصر القومي.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، على أن مصر تولى أهمية كبرى للقارة الإفريقية، ولها دور كبير في دعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا.