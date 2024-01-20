نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبيرة أسرية تحذر الأزواج من الإفراط في مشاعرهم: هيتحول لشك وغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذرت الدكتورة شيرين نجيب، الاستشاري الأسري، الأزواج من الإفراط في مشاعرهم لدى زوجاتهم، قائلة: هناك فرق بين الاهتمام والتملك، موضحة أن الاهتمام يأتي من الحب الزائد لأحد الأطراف للآخر، ويتحول بعد ذلك إلى تملك، ويولد الشك والغيرة وغيرهما.

وأضافت الدكتورة شيرين نجيب، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاهتمام الزائد بالمرأة يفسد العلاقة الزوجية، وأي شيء يمكن أن يزيد عن الحدود المطلوبة يأتي بنتائج عكسية تماما، لأنه سيخلق العديد من المشكلات بين الطرفين، مشددة على أن العلاقات الناجحة تكون قائمة على التوازن في كل شيء.

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، الحياة الزوجية السليمة والصحيحة تكون قائمة على الاحترام المتبادل والود بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن الاهتمام يجلب الحب بين الطرفين.