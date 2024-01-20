نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك QNB الأهلي يدعم مبادرات المسئولية المجتمعية بـ 34.314 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الإعلامي محمد موسى، دور بنك QNB الأهلي في دعم مبادرات المسئولية المجتمعية خلال عام 2023 حيث بلغت مساهمات البنك QNB 34.314 مليون جنيه.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بنك QNB الأهلي أكد مكانته كأحد أكبر الكيانات في القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصري والمشاركة في رعاية العديد من الفعاليات الهامة، حيث قام البنك بالمشاركة في رعاية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، فضلا عن مشاركة البنك في رعاية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023 بمدينة شرم الشيخ تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”.

وأشار "موسى" إلى أن بنك QNB الأهلي قام بدعم المجالات المختلفة من أنشطة المسئولية المجتمعية سواء في مجال الرعاية الطبية، وفي مجال الرعاية الاجتماعية، وفي مجال التعليم، وفي مجال التطوير ومساندة الشباب، كما دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاقد لتوفير 90 جهازًا تعويضيًا لتوزيعها على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع ضمن مبادرة حياة كريمة.