نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تحصيل تكلفة أعمال الإزالات من المخالفين والتعامل الحاسم مع المتعدين على المجاري المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عددًا من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

وأكد الدكتور سويلم أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزى يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسى هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد.

كما وجه بالإستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته.

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