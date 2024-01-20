سويلم يلتقى عدداً من قيادات وممثلي الجهات الأمنية لمناقشة تعزيز التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات

- ضرورة إزالة التعديات في مهدها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى

- التوجيه لأجهزة الوزارة بالتواصل بشكل لامركزى مع الأجهزة الأمنية والمحليات لتحقيق التعامل السريع والفعال مع التعديات

- تحصيل تكلفة أعمال الإزالات من المخالفين ، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عدداً من السادة قيادات وممثلي الجهات الأمنية ، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية ، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات .

وأكد الدكتور سويلم أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية ، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى و إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزى يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات ، وتمكين مهندسى هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد .

كما وجه سيادته بالإستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين ، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته .