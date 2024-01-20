رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات في أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 10:30 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى زيارة لمحافظة أسوان، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقرية فارس.

وكان محافظ أسوان، قد أكد أن قرية فارس أصبحت مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تمامًا من الانبعاث الكربونى وأسباب التلوث البيئى، لافتًا إلى أنه أثناء تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة روعى إنشاء محطات للصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية، وكذلك محطات للطاقة الشمسية، بجانب تبطين وتأهيل الترع، وأيضًا تجديد شبكات المياه وإنارة الشوارع والطرق الرئيسية بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات حكومية وزراعية وغيرها من المبانى الخدمية الصديقة للبيئة، فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء بإقامة حديقتين، ومساحات مخصصة للترفيه بمواصفات تناسب ذوى الهمم، وكذا عدد من الخدمات الأخرى.