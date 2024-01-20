نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه تدريجيًا إلى مناطق الهرم بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه؛ لتصل تدريجيًا لمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة".

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد نهو أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بضعف المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الربط وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.