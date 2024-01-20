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عودة المياه تدريجيًا إلى مناطق الهرم بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه تدريجيًا إلى مناطق الهرم بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه؛ لتصل تدريجيًا لمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة".

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد نهو أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بضعف المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الربط وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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