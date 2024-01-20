4 معايير ترجح تتويج المصرف المتحد بجائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد موسى، أسباب وكواليس حصول المصرف المتحد على جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2023 من مؤسسة جلوبال ايكونوميست البريطانية.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الاختيار وقع على المصرف المتحد بناء على 4 معايير وتطبيقات أساسية وذلك من قبل اللجنة العليا للجائزة والمكونة من خبراء عالميين في مجال المعاملات المصرفية والحلول البنكية الإسلامية وتطبيقات الاستدامة.

واستعرض "موسى" تصريحات أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن حصول المصرف المتحد على هذه الجائزة يضع المصرف المتحد ومنتجاته خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مكانة متميزة بالسوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط، ويؤكد علي المهنية العالية والاحترافية في إدارة منظومة الحلول والخدمات البنكية الاسلامية، لافتا إلى أن المصرف المتحد لدية استراتيجية قائمة على فكر الاجتهاد المستمر والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية الاستثمارية والتمويلية التي تتناسب مع احتياجات العملاء وتمنحهم فرصة الاستثمار الآمن والمتوافق مع أحكام الشريعة في آن واحد.