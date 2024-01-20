السفير المصري في إسلام آباد يلتقى مع وزير الدفاع والإنتاج الدفاعى الباكستانى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 11:30 صباحاً - التقي السفير د./ إيهاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان بالفريق أول/ أنوار على حيدر وزير الدفاع والإنتاج الدفاعي الباكستاني، حيث نقل لسيادته تحيات الفريق أول/ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين. كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين مصر وباكستان في المجالات العسكرية ومكافحة الارهاب والانتاج الحربي، وحضر اللقاء ملحق الدفاع المصري في اسلام آباد.