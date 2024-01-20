السفير المصري في موسكو يلتقي بنائب وزير خارجية روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 11:30 صباحاً - مع بداية عضوية مصر في تجمع البريكس تحت رئاسة روسيا للدورة الحالية للتجمع، التقي السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو يوم ١٩ يناير الجاري مع نائب وزير الخارجية الروسي لشئون ضبط التسلح والشئون الأمريكية، وشيربا روسيا في تجمع البريكس.

وشهد اللقاء مناقشة أولويات الرئاسة الروسية للتجمع خلال عام ٢٠٢٤، وأُطر ومسارات التعاون المختلفة في إطار البريكس، وذلك استعداداً للاجتماع الأول للدول أعضاء التجمع، والذي يعقد في موسكو نهاية الشهر الجاري.

كما استعرض السفير المصري الجهود الوطنية المصرية للاندماج الفعال والنشط في مختلف أوجه التعاون بين دول التجمع، وقدم الشكر للجانب الروسي على جهوده من أجل توفير المناخ اللازم للدول المنضمة حديثاً للاندماج فى آليات العمل داخل التجمع.

هذا، وقد تطرق الاجتماع أيضاً إلى التباحث بشأن عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى، لاسيما موضوعات الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.