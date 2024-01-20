رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع IMM مونتسوريس الفرنسية عقد شراكة وتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 11:30 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندرس توقيع بروتوكول تعاون مع مونتسوريس الفرنسية لتعزيز التعاون والتبادل الطبي لعلاج المرضى والعلمي لتبادل الخبرات الطبية المتقدمة ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب بأحدث التقنيات .. وإنشاء منصة تنسيقية "HUP" لذلك

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نهتم بتشجيع الاستثمار الصحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والانتشار بالدول العربية والأفريقية والعالم ويؤكد: السوق المصري واعِد ومحفِّز

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشكيل مجموعة عمل من الجانبين المصري والفرنسي لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بين هيئة الرعاية ومونتسريوس الفرنسية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار

رئيس هيئة الرعاية الصحية يدعو ممثلي والخبراء والاستشاريين الطبيين لمونتسوريس لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية خلال زياراتهم لمصر والمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية المقرر انعقاده في جنوب سيناء 7 مارس المقبل

ممثلو مونتسوريس الفرنسية IMM يشيدون بإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر .. ويؤكدون الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة

في إطار نتائج زيارته الأخيرة لدولة فرنسا..

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عدد من ممثلي "INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS" IMM مونتسوريس الفرنسية، أكبر مراكز متخصصة لعلاج مرضى الأورام والقلب في فرنسا، وحضر اللقاء هيفاء الحربي، مدير التعاون الدولي بـ IMM، وراميلا بنبتيكا، منسق التعاون الدولي بـ IMM، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومنشآتها الصحية وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والخدمات ومعايير الجودة، وحصولها على الاعتمادات القومية والدولية، وتدريب الموارد البشرية، ومشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، واهتمامها بالانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.

وناقش اللقاء، بحث سبل عقد شراكة وتعاون استراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة للرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد Second Opinion Consultants، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع IMM لتعزيز التعاون والتبادل الطبي في علاج المرضى، والعلمي لتبادل الخبرات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب، والذي يعد منهجًا فعالًا ومجديًا لتحسين الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأنحاء، كما ناقش التطلع نحو إنشاء منصة تنسيقية "HUP" لهذا الغرض.

وتابع السبكي: مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التواجد في الدول العربية والأفريقية والعالم تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، ومؤكدًا أن السوق المصري واعِد ومحفِّز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل بين هيئة الرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بينهما.

وأكد السبكي، قوة العلاقات المصرية الفرنسية لافتًا إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

ودعا الدكتور أحمد السبكي، ممثلي والخبراء والاستشاريين الطبيين لـ IMM لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات خلال زياراتهم لمصر، والإطلاع على الإمكانات والتجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى في المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات.

ودعا السبكي، ممثلي IMM للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء في 7 مارس المقبل.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو IMM بالجهود المبذولة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعاكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون المشترك.

وشارك اللقاء، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مدير السياحة العلاجية بالهيئة، والأستاذة نوران سامي، عضو المكتب الفني والمسئول عن ملف السياحة العلاجية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة رضوى، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.