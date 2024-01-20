نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيئة الدواء" تكشف عن 3 أدوية مغشوشة في الأسواق.. احذرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الدواء المصرية، اكتشافها لثلاثة أدوية متداولة حاليًا في أسواق الدواء تثبت أنها مغشوشة. وشددت الهيئة على خطورة هذه العقاقير، محذرة المواطنين بشكل عاجل من التعامل معها.

وقد وجهت الهيئة نصيحة للمواطنين بعدم شراء أدوية المضادات الحيوية إلا من خلال الصيدليات المرخصة، داعية الجميع إلى الاتصال الفوري بالهيئة على الرقم الساخن المخصص 15301 في حالة الشك أو الاشتباه في أي من هذه الأدوية.

وفي إطار إجراءاتها الوقائية، كشفت هيئة الدواء عن أسماء الأدوية الثلاثة المشمولة في التحذير، مؤكدة أنها تمكنت من ضبطها بعد التحقق من أنها تحمل علامات تدل على أنها نسخة مقلدة وغير أصلية.

وجاءت هذه الأدوية كالتالي:

1- الدواء بريزولين Prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل على تضييق الأوعية الدموية، مما يساعد على الشعور بالاحتقان.

2- الدواء vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.

3- الدواء سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.

كما طالبت كافة الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.