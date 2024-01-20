سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 12:31 مساءً - * استجابة لشكاوى عدد من المزارعين .. الدكتور سويلم يتفقد عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ

* تفقد الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة مشكلة تسرب مياه ترعة سيالة زرنيخ للأراضى الزراعية المجاورة ، وتحديد أنسب طريقة لإدارة المياه بالترعة

- دراسة مدى إمكانية إستخدام النباتات الطبيعية فى تثبيت الجسور

- سرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع

وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الى محافظة أسوان فى زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان .

واستجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم .. تفقد الدكتور سويلم عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر اسنا الجديدة .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة الي الأراضى الزراعية المجاورة للترعة ، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة ، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة .

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد ، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث إنهيار به ، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور بإستخدام النباتات الطبيعية .

كما وجه سيادته بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات .