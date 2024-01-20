نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة ٣٠ حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.

وأشار راشد إلى أن جهود المحافظة على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط وإزالة ٣٠ حاله بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والصف والعياط والوراق والصف بمساحة إجمالي ٤٥٠٠م٢.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين حيث تم إزالة 6 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري نزلة الشوبك والشوبك وأبو رجوان القبلى والشنباب وذلك بإجمالي مساحه حوالى 1300م2.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ١٣ حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنصورية وأبو غالب والقطا بمساحه ٢٢٠٠م٢ وضمت منشأت عشوائية مسقوفه وغير مأهولة وأسوار وسملات وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 7حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية بالقطورى على مساحة 705م شملت اسوار وحالات متغيرات مكانية تم رصدها.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بقري بقريه الاخصاص وحالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بقري الودي وكفر طرخان ونجوع العرب.

وفى حى الوراق تم إزالة سور بناء مخالف بشارع ترعة السواحل وهدم إزالة حوائط مخالفة بطريق جزيرة محمد.

IMG-20240120-WA0008

IMG-20240120-WA0003

IMG-20240120-WA0007

IMG-20240120-WA0005

IMG-20240120-WA0009

IMG-20240120-WA0004

IMG-20240120-WA0006

IMG-20240120-WA0010