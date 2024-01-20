نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يستجيب لشكاوى عدد من المزارعين ويتفقد تأهيل ترعة سيالة زرنيخ بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت، مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان، خلال جولة ميدانية موسعة.

واستجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم تفقد الدكتور سويلم عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجاري تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر إسنا الجديدة.

ووجه سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة إلى الأراضي الزراعية المجاورة للترعة، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة.

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث انهيار به، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور بإستخدام النباتات الطبيعية.

كما وجه الوزير بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات.