نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وتقرر الهيئة، تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وحتى يوم الجمعة 23/2/2024 بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميا.

واعتبارا من يوم 24/1/2024 سيتم تشغيل قطار 1936 مكيف (القاهرة / أسوان)، يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحًا، وقطار 1938 - ثالثة مكيفة، يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:55 صباحا، وقطار 1940 - ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان)، يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءً ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفقة.

واعتبارا من يوم 25/1/2024 سيتم تشغيل قطار 1937 - مكيف (أسوان / القاهرة)، يقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءً ويصل القاهرة 07:00 صباحا، وقطار 1939 - ثالثة مكيفة (أسوان/ القاهرة)، يقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا، وقطار 1941 - ثالثة مكيفة (أسوان/ القاهرة)، يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحًا طبقًا للجداول المرفقة.