رئيس الوزراء ووزيرا النقل يتفقدون أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 01:29 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل، ورافقه كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وخلال تفقده للمحور، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح من مدير المشروع حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور، الذي أشار إلى أن المحور يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد ٢ كوبري و عدد ١ نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، لافتا إلى أن نسبة تنفيذه بلغت 95%.

وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموي، حيث يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريـق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الـصـحراوي الغربي (القاهـرة – أسوان)، عــابرا نهـر النيل والـطـريق الـزراعي الـغـربـي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسـوان / أبوسمبـل، لافتا إلى أنه تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، وكذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان / برنيس.

كما أكد الفريق/ كامل الوزير أن وزارة النقل كانت قد وضعت خطة لإنشاء عدد 3 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وخدمة حركة التجارة، وهي: محور كلابشة على النيل الذي تم افتتاحه رئاسيا، ومحور بديل خزان أسوان الجاري الانتهاء منه، بالإضافة إلى محور دراو على النيل، الذي يتقدم العمل به، حيث يبلغ طوله 18 كــم، وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل 9 أعمال صناعية.

وأضاف وزير النقل، أن تنفيذ هذه المحاور التنموية يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، لافتا الى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 محورا، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل، لافتا إلى أنه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا لتصبح عدد المحاور 51 محورا، وجار تنفيذ 21 محورا آحتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورا وكوبري منها 36 محور / كوبرى بالصعيد، موضحا أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة.

وخلال شرحه، لفت وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المهمة في نطاق محافظة أسوان مثل تطوير وازدواج مسافة 327.5 كم من طريق الصعيد الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسوان من إجمالي طول الطريق الذي يبلغ 1155 كم وذلك في المسافات من ( السباعية / إدفو بطول 25 كم– إدفو / أسوان بطول 87.5 كم – أسوان توشكى بطول 215 كم، موضحا أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي هو جزء من مشروع طريق القاهرة – كيب تاون، الذي يعد أطول محور بري في أفريقيا ؛ حيث يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا و يمر بـ 9 دول أفريقية، ، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها.