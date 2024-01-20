نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سويلم" يتفقد مبنى هندسة ري إسنا ويوجه بإجراء الصيانة اللازمة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر مبنى هندسة ري إسنا؛ موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبني، وذلك خلال جولة تفقدية، اليوم السبت، على مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

كما تفقد سويلم، خلال الزيارة، مبنى إدارة قناطر إسنا الجديدة، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، والمستشفي والنادي المقيمين على أملاك الرى بإسنا.

ووجه الوزير، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التي تم رصدها فى استغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى.

وخلال لقائه بالعاملين.. أكد الدكتور سويلم، أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها.

وشدد على تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز على جميع المستويات الوظيفية بالوزارة، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة.

كما وجه الوزير بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى.