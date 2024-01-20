ويزر الري: التطبيق الدقيق لمعايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 02:27 مساءً - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى، كما تفقد مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، وتفقد المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا، حيث وجه الدكتور سويلم للسيدة المهندسة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى.

وخلال لقاءه بالعاملين.. أكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها، كما شدد سيادته علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة.

كما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى.

الري: التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

وفي سياق اخر إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عددًا من السادة قيادات وممثلي الجهات الأمنية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

وأكد الدكتور سويلم أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ضرورة إزالة التعديات في مهدها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى وإتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات