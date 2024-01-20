إعلام بئر العبد ينظم ندوة حول "مفهوم الصحة الإنجابية لدى الشباب" بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 02:28 مساءً -

نظم مركز إعلام بئر العبد ندوة تحت شعار "أسرتك ثروتك"، بعنوان "مفهوم الصحة الانجابية لدى الشباب فى إطار حملة تنمية الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بإشراف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

واستهل الندوة الدكتور محمد منصور ابراهيم نائب مدير مستشفى بئر العبد المركزي، حيث تناول أهم رسائل ونقاط الندوة في أهم الخدمات المقدمة تحت عنوان الصحة الإنجابية لدى الشباب بالنصائح التى تقدم للمقبلين على الزواج وأهمية الكشف الطبى المبكر قبل الزواج لتفادي المشاكل الزوجية التي تحدت لهم.

وولفت الدكتور محمد منصور إلى أهمية النظافة الشخصية للفتاة فى سن المراهقه وكيف تستطيع تجنب الأمراض الفيروسية التى قد تصيب الفتاة فى هذا السن وتكون له الأثر الفعال على سوء حالتها الانجابية بعد الزواج.

وأشار نائب مدير مستشفى بئر العبد التخصصي أيضا إلى مرحلة الإنجاب بعد الزواج ومخاطر الحمل المتكرر على صحة الأم والطفل والأسرة وتفشي المشاكل الاجتماعية والصحية التى تنتج عنه.

وأوصى "منصور" بضرورة الوصول إلى أبعد نقطة فى المجتمعات البدوية لتقديم خدمات الصحة الانجابية من خلال دعم وتقنين أوضاع الرائدات الريفيات فى منظومة الصحة.

وأشارت حنان معيقل، مدير مجمع إعلام بئر العبد إلى جهود الهيئة العامة للاستعلامات، وخاصة قطاع الإعلام الداخلى فى استكمال ونشر كل الرسائل الإعلامية التى تحمل معانى التنمية والتطوير والاستقرار لكافة القضايا المختلفة صحياً واقتصاديا واجتماعيا لمواكبة التقدم والنجاح لكافة المجتمعات المصرية.