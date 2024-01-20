الأوقاف: 20 طن لحوم و20 طن سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالي غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 03:32 مساءً - في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن ( 20 طن لحوم من صكوك الإطعام و20 طن سلع غذائية) يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري ، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنا من لحوم الإطعام و 220 طنا من السلع الغذائية فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غدائية.

وعلى جانب آخر ، كان سلط مرصد الأزهر الضوء على تظاهرات خرجت في أكثر من 100 مدينة إسبانية، بما فيها العاصمة مدريد، لمطالبة سلطات بلادهم بفعل المزيد من أجل منع الإبادة الجماعية ضد الفلـسـطينيين في غـزة.

وفي هذا السياق، أكد مرصد الأزهر أن مواصلة الدعم الشعبي العالمي للحق الفلسطيني هو السبيل الأكثر تأثيرًا للضغط على الحكومات في العالم لمواجهة الغطرسة الصـهـيونية ووضع حد لسلطات الاحتـلال الرافضة لنداءات وقف إطلاق النار المتواصل منذ أكثر من 100 يوم ضد أهلنا في غزة.