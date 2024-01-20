رئيس الوزراء: مشروع محور بديل خزان أسوان يعد محورا تنمويا سياحيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 03:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه حرص على الاستماع لتجارب الشباب خلال تفقده لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، مؤكدا أن الشباب يسعى لأماكن توافر فرص العمل المتاحة وهناك طفرة كبيرة فى مجال التدريب فى أسوان خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، قائلا" مش مهم تعليميى إيه أو تخصصى المهم أخد القرار بأخذ الدورات التدريبية والفرص الأفضل".

وتابع فى تصريحات تليفزيونية خلال جولته التفقدية من أسوان، أنه تابع خزان أسوان الذى أنشئ منذ 100 عام واحتياجه للترميم ورفع كفاءته، موضحا أن مشروع محور بديل خزان أسوان يعد محورا تنمويا سياحيا

وأوضح انه زار مشروعات حياة كريمة ، موجها الشكر لكافة الشباب المتطوع فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" مؤكدا أن الدولة المصرية لديها خطة واضحة حتى 2030 وهى أن 42% من الطاقة تكون طاقة نظيفة.