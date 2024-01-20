مدبولي: طفرة كبيرة في توظيف المصريين بالشركات العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 04:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا رأينا تدريب وتأهيل الشباب على الوظائف الجديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أننا شهدنا طفرة كبيرة جدًا فيما يخص الحصول على وظائف شديدة التميز في شركات عالمية، ويكون العائد المادي للشاب المصري مرتفع جدًا، مقارنة بالوظائف التقليدية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان، اليوم السبت، أننا قابلنا شباب من خريجي كليات التربية والتجارة والهندسة وقسم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مشجعًا الشباب المصري على البحث عن فرص العمل المتاحة من خلال دورات العمل التدريبية، وتعليم فكرة البرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والعمل مع شركات عالمية ودولية في هذا الشأن.