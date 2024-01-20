نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلباتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح.

وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة وحلها.

وذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وبحضور النواب محمد صلاح ابو هميلة، نادر صديق، عصام هلال عفيفي، حسام عاشور، عمرو عكاشة، حازم عويان، عماد الدراجلي، عمرو نبيل حامد، أحمد سعد نويصر، نرمين البدراوي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.