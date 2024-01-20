الأرصاد: الطقس غدا دافئ نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 05:30 مساءً - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.. وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 13

العاصمة الادارية 25 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 12

وادى النطرون 25 13

كفر الشيخ 25 12

المنصورة 25 12

الزقازيق 25 12

شبين الكوم 26 13

طنطا 25 12

دمياط 25 13

بورسعيد 25 14

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 12

العريش 26 09

رفح 25 09

رأس سدر 23 11

نخل 26 03

كاترين 21 02

الطور 25 11

طابا 26 13

شرم الشيخ 28 17

الاسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 25 12

مطروح 24 11

السلوم 23 10

سيوة 23 07

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 17

الشلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 25 08

بني سويف 25 08

المنيا 25 08

أسيوط 25 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 12

الوادي الجديد 26 07

أبوسمبل 27 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 33 20

المدينة 29 17

الرياض 25 12

المنامة 23 18

أبوظبى 25 18

الدوحة 25 16

الكويت 25 07

دمشق 19 08

بيروت 22 15

عمان 20 09

القدس 20 10

غزة 23 15

بغداد 21 10

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 32 18

طرابلس 16 12

تونس 14 09

الجزائر 14 05

الرباط 19 05

نواكشوط 32 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 01-

إسطنبول 08 04

إسلام آباد 19 04

نيودلهى 17 07

جاكرتا 33 25

بكين 03- 11-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 12 06

أثينا 11 07

روما 13 00

باريس 09 08

مدريد 13 02

برلين 04 02

لندن 13 09

مونتريال 10- 12-

موسكو 12- 16-

نيويورك 00 04-

واشنطن 00 10-

أديس أبابا 24 10