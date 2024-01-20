تقارير صحفية: كارل هوفكينز مدربا للزمالك لمدة موسم ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 06:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع كارل هوفكينز، مدرب ستاندرد ليج البلجيكي، لتولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع " Lierois "البلجيكى، فإن مسؤولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع هوفكينز على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف حتى يونيو 2025.

وأضاف الموقع، أن خبر تولي كارل هوفكينز لتدريب الزمالك سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هوفكينز سيصطحب معه مساعدين أحدهما للجانب الفني والآخر للجانب البدني (مخطط الأحمال)، فى مهمة تدريب نادي الزمالك، كما يرغب في الوقت نفسه لاستقطاب مدرب لحراس المرمى، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن هذه النقطة التي يمكن حلها بعد التوصل لاتفاق رسمي على العقد بين الطرفين.



هوفكينز

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد للمشاركة في فى بطولة الوحدة الودية وكأس دبي للتحدي بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.