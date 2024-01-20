الداخلية تكشف ملابسات واقعة قيام سيدة باختلاق واقعة إختطاف طفلتها بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 06:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية، تغيب طفلة "3 سنوات" من أمام مسكنها بالباجور في محافظة المنوفية، وقالت إنه تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من سيدة مقيمة بدائرة المركز، بإكتشاف تغيب كريمتها "طفلة 3 سنوات"، حال لهوها أمام مسكنهما بدائرة المركز، وما أسفرت عنه جهود الفحص والتحريات بقيام سيدة منتقبة تستقل مركبة "توك توك" بالصعود للعقار سكنها والنزول وبرفقتها الطفلة وإستقلالهما مركبة "التوك توك" ومغادرة المكان.

وأشارت إلى أنه فى وقت لاحق حضر لديوان المركز أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، وبرفقته الطفلة الـمُبلغ بغيابها، وقرر بأنه شاهدها أسفل كوبرى الباجور بدائرة المركز فقام بإصطحابها لديوان المركز لإتخاذ اللازم، وبسؤال والدة الطفلة اتهمت مالكة محل منظفات مقيمة بذات العقار محل سكنها بخطف كريمتها لوجود خلافات مالية سابقة بينهما.

وأسفرت جهود تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن قيام المبلغة بإختلاق واقعة الإختطاف بالإشتراك مع صديقتها "ربة منزل لها معلومات جنائية" وسائق له معلومات جنائية، جارى ضبطه، ومقيمان بدائرة المركز، وعامل بمقهى "عم الطفلة" ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بقصد إتهام السيدة المشار إليها لوجود خلافات مالية بينها والمبلغة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صديقة المبلغة "ربة المنزل"، وعم الطفلة، وبمواجهتهما إعترفت السيدة بإرتكابها الواقعة بالإتفاق مع والدة الطفلة على النحو المُشار إليه، حيث طلبت منها أخذ كريمتها وتوصيلها صحبة المتهم "الهارب"، ليقوم بتوصيلها إلى عمها لإخفائها لديه بمحل سكنه، ولدى علمها بقيام والدة الطفلة بتحرير محضر بإختطاف كريمتها تقابلت مع المتهم الهارب وسلمته الطفلة، والذى قام بدوره بترك الطفلة بمحل العثور عليها، وأيد عم الطفلة ذات المضمون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .