هيئة المكتب بنقابة المحامين تعقد الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية.

ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري.

ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية.

وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من الأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك.

والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي:

1 ـ الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام

2 ـ الدكتور/ أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد

3 ـ الأستاذ/ يحيى التوني وكيل النقابة

4 ـ الأستاذ/ محمود الداخلي وكيل النقابة

5 ـ الأستاذ/ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق

6 ـ الأستاذ/ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد

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