نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الطرح بالبورصة يحقق أرباحًا؟.. كيف تحوّل "مصر للطيران" خسائرها لمكاسب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مصر للطيران" هي الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة، والتي أُنشئت بإصدار المرسوم الملكي بإنشائها في 7 مايو عام 1932.

تُعد مصر للطيران هي شركة الطيران الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والسابعة على مستوى العالم، والتي مرّت الشركة بالعديد من مراحل التطور والنمو علي خلال 88 عامًا منذ إنشائها.

عملت مصر للطيران على مدى تاريخها تحت العديد مسميات، منها: "الخطوط الهوائية المصرية، شركة مصر للطيران، شركة الطيران العربية المتحدة، وغيرها".

أول وزارة للطيران المدني

في عام 1971 صدر القرار الجمهوري بإنشاء أول وزارة للطيران المدني، لتنتقل إليها تبعية مؤسسة مصر للطيران، وفي يوليو 2002 صدر القرار الوزاري بتحويلها إلى شركة قابضة، يتبعها حاليًا 9 شركات.

قدرات شركة مصر للطيران

يبلغ أسطول شركة مصر للطيران أكثر من 80 طائرة من أحداث الطرازات، والتي تعمل على الخطوط الدولية والداخلية وكذلك شحن البضائع.

وبلغت استثمارات النقل الجوي منذ عام 2014 حتى 2023، نحو 28.83 مليار جنيه، بما يعادل 660 مليون دولار.

رفع رأس مال شركة مصر للطيران

أصدر وزير الطيران قرارًا برفع رأس مال الشركة إلى 10 مليارات جنيهًا، وكذلك عدد الأسهم، وزاد بذلك قيمة السهم إلى ألف جنيهًا.

تقدّمت نائبة في ديسمبر 2023، بمقترحٍ لطرح حِصة من الشركة على القطاع الخاص، بعد أن وصلت خسائرها إلى 30 مليار جنيهًا، وذلك عن طريق طرح 35% من الأسهم بالبورصة المصرية، بعد أن خرجت مؤخرًا من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا.