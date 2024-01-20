وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة يشكرون الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 07:33 مساءً - توجه محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت الموافق 20 الجارى إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024.



وجاء نص الكلمة:



السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم.. بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والإمتنان.. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة.. والتي جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالزود.. عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس.. ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور.. واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة.. نحو مستقبل أفضل للبلاد.. تمضي مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة.. لأداء رسالتها النبيلة.. أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً.

وكل عام وسيادتكم بخير،