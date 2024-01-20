نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة ومحافظ بني سويف يناقشان أوضاع المنظومة الصحية بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا مساء اليوم السبت، وذلك عقب الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها الوزير، بعدد من مستشفيات محافظة بني سويف.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن مناقشة ما لمسه الوزير على أرض الواقع، خلال زيارته الميدانية والإجراءات التي اتُخذت حيال ذلك، والتي تهدف في الأساس إلى الوقوف على العمل والتعرف على المشكلات والتحديات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة، يلمسها المواطنين المترددين على المنشآت الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع السيد المحافظ موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القطاع الصحي بمحافظة بني سويف، وعلى رأسها مستشفيات ببا المركزي، وناصر العام.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا آليات إحكام وتشديد الرقابة والمتابعة على سير العمل بالمستشفيات والذي ينعكس على التزام المستشفيات وجميع العاملين بها بتقديم خدمات طبية بجودة عالية.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف، أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير، وقطاع المتابعة بالوزارة، والتي تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الأجهزة المعنية بالمحافظة، تواصل جهودها في مجال دعم ومتابعة كافة المستشفيات، من حيث الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع.