نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يسجلون كلمة شكر للرئيس بمناسبة عيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الإحتفال بعيد الشرطة 2024.

وجاء نص الكلمة: “الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى عبارات التقدير والإعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والإمتنان، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، والتى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالزود، عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس، ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور، واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة، نحو مستقبل أفضل للبلاد، تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً، وكل عام وسيادتكم بخير".