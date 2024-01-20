نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطول 5.4 كم.. تفاصيل محور بديل خزان أسوان بعد جولة رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل والذي يمتد بطول 5.4 كم، حيث استمع ومرافقوه، لشرح من مدير المشروع حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور.

محور بديل خزان أسوان

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النل، أن طول المحور يبلغ 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، ويتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأكد وزير النقل، أن تنفيذ المحور يشمل 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري و1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، حيث بلغت نسبة تنفيذه 95%.

أهمية محور بديل خزان أسوان

يحظى محور بديل خزان أسوان بأهمية كبيرة وفقا لوزير النقل، حيث يعتبر محورا تنمويا يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

كما يدعم هذا المحور، خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

ويعمل أيضًا محور بديل خزان أسوان على تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وتم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريق الواصل لطريق "أسوان - برنيس" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة - أسوان"، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة - أسوان"، والربط على طريق "أسوان - أبو سمبل".

كما تم مد المحور غربًا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، ورفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق "أسوان - برنيس".

ويعتبر محور بديل خزان أسوان، ضمن خطة لإنشاء 3 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وخدمة حركة التجارة، وهي: محور كلابشة على النيل الذي تم افتتاحه رئاسيا، ومحور بديل خزان أسوان الجاري الانتهاء منه، ومحور دراو على النيل، الذي يتقدم العمل به، حيث يبلغ طوله 18 كم، وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل 9 أعمال صناعية.

وتدعم هذه المحاور، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم، لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

وتم قبل 2014 تنفيذ 38 محورا، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل، ومنذ 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا لتصبح عدد المحاور 51 محورا، وجار تنفيذ 21 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محورا وكوبري منها 36 محور / كوبري بالصعيد.