نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقابة العامة تناشد المحامين المشتركين بصندوق التكافل بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ناشدت النقابة العامة للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية، من السادة المحامين المشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي، بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة بالنسبة للمحامين المتأخرين عن السداد، والذين يستحق فصلهم من الصندوق فصلًا نهائيًا في 1/1/2025، لأنهم بذلك يكونوا قد تأخروا خمس سنوات كاملة عن السداد.

وأوضحت النقابة أن مدة الخمس سنوات بدأت من عام 2020 وحتى نهاية عام 2024، مشددة على أنهم إذا لم يسددوا الاشتراكات خلال عام 2024، سيتم فصلهم فصلًا نهائيًا طبقًا للائحة المنظمة لذلك.