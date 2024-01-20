نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث صور لمحور الزقازيق السنبلاوين قبل افتتاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أحدث صور لمحور “الزقازيق - السنبلاوين” استعدادا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

محور الزقازيق السنبلاوين

قالت الوزارة، إن محور “الزقازيق - السنبلاوين” تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ طول المحور 38 كم بعرض 25 مترا وعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملا صناعيا (24 كوبري - 38 نفق - 4 برابخ).

ويربط المحور أيضا بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي، حيث يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.