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أحدث صور لمحور الزقازيق السنبلاوين قبل افتتاحه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث صور لمحور الزقازيق السنبلاوين قبل افتتاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أحدث صور لمحور “الزقازيق - السنبلاوين” استعدادا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

محور الزقازيق السنبلاوين 

قالت الوزارة، إن محور “الزقازيق - السنبلاوين” تم  الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ طول المحور 38 كم بعرض 25 مترا وعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملا صناعيا (24 كوبري -  38 نفق - 4 برابخ).

ويربط المحور أيضا بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي، حيث يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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