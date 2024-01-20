نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن جميع طرق حجز تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

جاء ذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت الطرق التي يمكن من خلالها حجز تذاكر السفر علة قطارات وخطوط الهيئة، كما يلي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكتروني، من هنا، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فوري – خالص)، والمنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام (905 - 917 - 906 -916) بين القاهرة والإسكندرية.

كما تؤكد الهيئة، إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما، وتتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتناشد الهيئة، الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كل المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

