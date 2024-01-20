متحدث الخارجية: هناك قلق من التصعيد في البحر الأحمر والوضع مرتبط بأحداث غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 11:28 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن هناك قلقا من التصعيد في البحر الأحمر.

وأضاف أحمد أبو زيد خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، إن التحرك المصري العالمي في البحر الأحمر يعبر عن أهمية حركة الملاحة في تلك المنطقة.

وأوضح أن هذا الوضع هو نتيجة ما يحدث في قطاع غزة، ولا يجب فصل تلك المشكلة عن تلك، مشيرًا إلى أنه يجب حل القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر تتعامل مع الأزمة السودانية بكل جدية من خلال تأكيدها على وقف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن القاهرة انخرطت في جهد كبير لحل الأزمة السودانية لحل تلك الأزمة من خلال المبادرات الدولية وغيرها للتعامل مع هذا الوضع واستقبلت السودانيين على أراضيها.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.