نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، منذ قليل، امتحان مادة الهندسة، فى ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 بمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي الطلاب غدا الإثنين 22 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).